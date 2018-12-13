Названа самая востребованная еда в мире

Поисковая система Google назвала самую запрашиваемую пользователями в 2018 году еду. Как передает Арменпресс, об это сообщает Vogue со ссылкой на страницу с итогами года.

По данным издания, лидером категории стал unicorn cake (торт «Единорог»). Такие торты украшают стилизованными рогами мифического животного из мастики, а также кремом радужных цветов.

Согласно статистике, чаще всего название этого десерта вводилось в поисковик в июле. Больше всего пользователей, интересующихся тортом, проживают на территории Тринидада и Тобаго, Новой Зеландии, Великобритании, Австралии и Сингапура.