Апелляционный суд отменил арест в отношении бывшего следователя по делу 1-го марта Ваагна Арутюняна, опротестовав решение суда первой инстанции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает адвокат Ваагна Арутюняна Мигран Погосян.

Адвокат пока не получил решение Апелляционного суда, однако оценил его положительно.

В ходе расследования событий 1-2-го марта 2008 года выяснилось, что Ваагн Арутюнян, занимавший тогда (2007-2011гг.) должность старшего следователя по особо важным делам ОСС СК Армении, вместе с экспертом А.А., организовали фальсификацию улик.

По данному эпизоду Ваагн Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого по ст. 38-349 УК Армении.

Ваагн Арутюнян был объявлен в розыск, ОСС представила ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде ареста.