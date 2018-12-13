На заседании правительства Армении и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян внес предложение об организации Министерством культуры мероприятий в воинских частях.

Искусство также важно в плане повышения боевой готовности военнослужащих. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на заседании Правительства Армении 13 декабря и.о. премьер-министра Никол Пашинян, отвечая на предложение и.о. министра обороны Армении Давида Тонояна об организации Министерством культуры мероприятий в воинских частях.

«Если Минобороны не против, то можно разработать отдельную программу. В Армении были времена, когда говорили, что скрипка понижает, а не повышает боеготовность человека. Мы же придерживаемся иного мнения. Думаю, что искусство важно также в плане повышения боевой готовности, и можно разработать новую программу», - сказал Пашинян.