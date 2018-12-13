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Армению на заседании СМИД ОЧЭС в Баку представит начальник управления МИД


Армению на заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС представит начальник управления многостороннего и двустороннего экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Ашот Кочарян. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

Заседание СМИД ОЧЭС состоится 14 декабря в Баку. На встрече будут рассмотрены, в том числе, вопросы экономического сотрудничества, транспорта, энергетики, сельского хозяйства. ОЧЭС объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя.


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