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Рейтинг президента Южной Кореи обновил антирекорд, показал опрос


Уровень поддержки президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина вновь опустился, достигнув минимального с начала президентского срока уровня - 48,1%, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Realmeter.

Критически оценивают работу президента 46,9% респондентов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Очередное падение популярности лидера связывают с рядом печальных событий последних дней: аварией скоростного поезда KTX, самоубийствами таксиста, протестующего против создания компанией Kakao Mobility сервиса для каршеринга, и экс-главы военной контрразведки, а также политическими скандалами.

Опрос проводился с 10 по 12 декабря среди 1,5 тысячи жителей страны. Погрешность результатов составляет 2,5 процентных пункта.

 

 

 




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