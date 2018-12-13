Никол Пашинян заявил о сокращении кредитных процентов для студентов

Правительство Армении работает с ЦБ Армении в направлении сокращения кредитных процентов за плату за обучение для студентов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.