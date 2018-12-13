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Никол Пашинян заявил о сокращении кредитных процентов для студентов


Правительство Армении работает с ЦБ Армении в направлении сокращения кредитных процентов за плату за обучение для студентов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

 «Сейчас мы работаем с ЦБ Армении в направлении сокращения кредитных процентов за плату за обучение для студентов. Со стороны ЦБ Армении поступило предложение, которое я переадресовал Минфину. Надеюсь, что это станет большой подмогой, однако нам надо разработать механизмы, которые обеспечат получение образования для преуспевающих студентов. Это станет стимулом для более высоких требований к уровню образования»,- сказал он.


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