Никол Пашинян заявил о сокращении кредитных процентов для студентов
11:42, 13 Декабрь, 2018
Правительство Армении работает с ЦБ Армении в направлении сокращения кредитных процентов за плату за обучение для студентов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.«Сейчас мы работаем с ЦБ Армении в направлении сокращения кредитных процентов за плату за обучение для студентов. Со стороны ЦБ Армении поступило предложение, которое я переадресовал Минфину. Надеюсь, что это станет большой подмогой, однако нам надо разработать механизмы, которые обеспечат получение образования для преуспевающих студентов. Это станет стимулом для более высоких требований к уровню образования»,- сказал он.