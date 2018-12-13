Американский писатель и сценарист Джордж Мартин пообещал закончить серию книг "Песнь Льда и Пламени", по мотивам которой снят популярный сериал "Игра престолов". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом он сообщил в своем блоге.

"Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Вы увидите ее не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал "Песни Льда и Пламени", – пообещал писатель.

Мартин добавил, что вскоре на экраны выйдет финальный сезон "Игры престолов", а также сообщил о подготовке приквела для сериала.

"Новый сериал, который пока неофициально назвали "Долгая ночь", сейчас ведет подбор актеров. А также ведется работа над сценариями еще нескольких шоу", - добавил писатель.