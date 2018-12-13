Во Вьетнаме 14 человек погибли из-за наводнений

Наводнения, спровоцированные проливными дождями в центральной части Вьетнама, унесли жизни 14 человек, еще один считается пропавшим без вести. Как передает Арменпресс, об этом сообщает онлайн-газета VnExpress со ссылкой на местные власти.

Сильные ливни начались в центральной части страны в субботу. Как сообщил комитет по предупреждению и преодолению стихийных бедствий (NDPC), больше всего в результате стихии пострадала провинция Биньдинь, шесть жителей провинции стали жертвами наводнений. Также несколько человек погибли в провинциях Куангнам, Куангчи и Тхыатхьен-Хюэ.

По данным властей, десятки тысяч домов в регионе оказались затопленным. Как отмечает издание, по состоянию на среду вода уже отступила, и местные жители пытаются справиться с последствиями стихии.