Суд принял решение о продлении на два месяца ареста Вачагана Казаряна

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Роберта Папояна на заседании 13 декабря принял решение о продлении на два месяца срока ареста бывшего начальника охраны экс-президента Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает адвокат Армен Арутюнян.

На вопрос – обратятся ли они в Апелляционный суд, адвокат ответил положительно.

12-го декабря суд общей юрисдикции Еревана отклонил ходатайство об освобождении под залог бывшего начальника охраны Сержа Саргсяна – Вачагана Казаряна. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил адвокат Казаряна Армен Арутюнян. Как отметил адвокат, в качества залога предлагалась сумма в размере от 5 миллионов драмов. Он также сообщил, что 12 декабря, в 16:00, суд рассмотрит ходатайство органа предварительного следствия о продлении ареста Казаряна.

Казарян был задержан 25 июня 2018 года, когда выходил из банка с портфелем, полным денег. У него нашли 123 тысячи долларов и 436 миллионов драмов (904 тысячи долларов). При обыске в доме Казарянов, у его супруги нашли 35 миллионов драмов (72,5 тысячи долларов), 1,11 миллиона долларов и 230,5 тысячи евро. А в принадлежащем Казаряну "Янс Клубе" нашли свыше полутора миллионов долларов наличными.

Экс-начальнику охраны третьего президента Армении было предъявлено уголовное обвинение в незаконном обогащении. 24 июля Казарян был освобожден из-под стражи под залог в один миллиард драмов (более двух миллионов долларов). Кто внес сумму залога, не сообщалось. Однако 15 ноября он был вновь арестован. Такое решение принял Кассационный суд, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры.Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело против начальника охраны Сержа Саргсяна — Вачагана Казаряна - и его супруги Рузанны Бегларян. Об этом сообщает Следственный комитет Армении. Генерал Вачаган Казарян был первым заместителем начальника Службы госохраны СНБ Армении.По материалам дела, Казарян и его супруга получали прибыль от деятельности ресторанного комплекса Yans в центре Еревана. За пять лет они утаили более 770 миллионов драмов (около 1,6 миллиона долларов) налогов.С целью отмывания этих денег, Казарян и его супруга поместили их в виде вкладов в несколько баков, а также приобрели несколько объектов недвижимости, которые сдавали в аренду.Казарян был задержан 25 июня 2018 года, когда выходил из банка с портфелем, полным денег. У него нашли 123 тысячи долларов и 436 миллионов драмов (904 тысячи долларов). При обыске в доме Казарянов, у его супруги нашли 35 миллионов драмов (72,5 тысячи долларов), 1,11 миллиона долларов и 230,5 тысячи евро. А в принадлежащем Казаряну клубе Yans нашли свыше полутора миллионов долларов наличными. Ему было предъявлено уголовное обвинение в незаконном обогащении.24 июля Казарян был освобожден из-под стражи под залог в один миллиард драмов (более двух миллионов долларов). Кто внес сумму залога, не сообщалось. Однако в середине ноября он был вновь арестован.