Бывший вице-премьер Армении Армен Геворгян не признает предъявленные ему обвинения. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами до начала судебного заседания.

В отделении Аван и Нор-Норк ереванского суда общей юрисдикции продолжается рассмотрение вопроса меры пресечения в отношении бывшего вице-премьера Армении Армена Геворгяна. Особая следственная служба ходатайствовала об аресте Геворгяна.

"Пока судебное заседание не закончится, ничего не скажу. Я знаком с обвинениями и, естественно, не признаю их. Адвокаты после заседания предоставят объяснения", - сказал он.

На вопрос, считает ли он случайным предъявление ему обвинений после революции, Геворгян ответил: «Давайте не жить предположениями».

Как сообщалось накануне, ОСС СК Армении выдвинула 3 новых обвинения в адрес экс-вице-премьера Армении Армена Геворгяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает его адвокат Эрик Алексанян.

«ОСС выдвинула новые обвинения в адрес Армена Геворгяна: по ст.38-300.1 УК Армении – способствование свержению конституционного строя, по ст.311 УК Армении – взятка в особо крупном размере, и ст.190 УК Армении – узаконенное обладание имуществом, приобретенным преступным путем в особо крупных размерах»,- сообщает его адвокат Эрик Алексанян.

Ранее Армену Геворгяну было предъявлено обвинение по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению правосудия и следствию, совершенное лицом с использованием своего должностного положения).

В ереванском суде общей юрисдикции Нор-Норка 12-го декабря слушалось дело о ходатайстве ОСС СК Армении об аресте Армена Геворгяна. Как передает «Арменпресс», слушание было отложено, и суд рассмотрит ходатайство об аресте Армена Геворгяна 13-го декабря, в 10:30. На закрытом заседании председательствовал судья Арман Ованнисян.

Армену Геворкяну, который занимал должность секретаря Совета национальной безопасности Армении в 2007-2008 гг., предъявлено обвинение. Как сообщает Арменпресс , об этом заявил в интервью программе “Оракарг” Первого канала Армении глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян.

“У меня новости, связанные с Арменом Геворкяном. Я впервые говорю об этом, на этой программе. Ему предъявлено обвинение, но не в свержении конституционного строя”, - сказал глава ССС.

По его словам, обвинение было выдвинуто с учетом публикации WikiLeaks несколько лет назад. “Согласно этой публикации, противники Сержа Саргсяна обжаловали результаты выборов в Конституционном суде. КС должен был вынести решение, и в то время было оказано давление на судью Конституционного суда Валерия Погосяна. Последний обратился к представителям посольства США и сказал, что сотрудники аппарата Роберта Кочаряна оказали давление через своего брата, который в то время работал в аппарате второго президента. Поскольку мы рассматриваем все эти процессы в целостности, мы также провели расследование в этом направлении, и публикация Wikileaks была полностью подтверждена. Оказалось, Армен Геворгян вместе с другим официальным лицом пытался оказать давление на Валерия Погосяна. Возможно, они достигли результата, потому что в конце концов Валерий Погосян не принял участия в голосовании по этому делу”, - рассказал Сасун Хачатрян.

По его словам, Армену Геворгяну предъявлено обвинение по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению правосудия и следствию, совершенное лицом с использованием своего должностного положения).

“Это считается серьезным преступлением, предусматривающим до шести лет лишения свободы. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде”, - сказал глава ОСС.