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СМИ: еще один человек погиб во Франции в ходе протестов "желтых жилетов"


Протестующий погиб в ночь на четверг в результате наезда грузовика в Авиньоне на юго-востоке Франции во время акции протеста "желтых жилетов". Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал LCI.

По его данным, инцидент произошел на кольцевой развязке близ Авиньона около полуночи. 26-летний водитель грузовика задержан. Погибшему было 23 года.

Таким образом, число жертв в ходе протестов "желтых жилетов" во возросло до шести, отмечает телеканал.

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название "желтые жилеты".

 

 

 




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