Первая леди США рассказала, как Дональд Трамп принимает решения

Первая леди США Меланья Трамп рассказала, что не всегда согласна с тоном своего супруга и дает ему советы, но в конечном итоге президент Дональд Трамп сам принимает решения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я бы хотела, чтобы у меня было больше времени смотреть новости, но я занята своей работой. Но я знаю точно, что происходит. Я слежу. Я даю моему мужу честный совет и свое мнение. Иногда он слушает, а иногда нет. Я иногда не согласна с его тоном. Но в конечном итоге он сам принимает решения, он знает последствия, он взрослый. Но он боец. Он борется за Америку и американский народ каждый день", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Меланья Трамп рассказала, что заявила своему супругу, что тот победит, если снова решит принять участие в президентской гонке. "Я знаю его, я знаю, как он находит контакт с людьми", - сообщила первая леди США.