Фильм "Звезда родилась" (A Star Is Born) американского режиссера Брэдли Купера лидирует по числу номинаций на премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award). Список картин, претендующих на престижные награды, опубликован в среду на сайте этого объединения, в которое входят примерно 165 тыс. артистов кино и телевидения.

Картина "Звезда родилась", рассказывающая о романе кантри-музыканта и певицы, представлена в четырех номинациях, в том числе в главной - "Лучший актерский состав". Купер, также исполнивший главную мужскую роль в фильме, претендует на премию "Лучший актер в художественном фильме". За аналогичную награду для актрис поборется исполнительница главной женской роли - певица Lady Gaga. Американец Сэм Элиотт был назван в номинации для актеров второго плана, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В трех категориях каждый представлены фильмы "Черный клановец" (BlacKkKlansman) американца Спайка Ли и "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса о дворе королевы Анны Стюарт. "Черный клановец", рассказывающий о борьбе темнокожего полицейского против расистской организации Ку-клукс-клан, претендует на победу в номинации "Лучший актерский состав". Сыгравшие в фильме Джон Дэвид Вашингтон и Адам Драйвер поборются за награды для актеров, исполнивших соответственно главную роль и роль второго плана.

Исполнительница главной роли в ленте "Фаворитка" - британка Оливия Колман названа в номинации "Лучшая актриса в художественном фильме". Также сыгравшие в этом фильме британка Рэйчел Вайс и американка Эмма Стоун претендуют на награду в номинации для актрис второго плана.

Лауреаты премий Гильдии киноактеров будут объявлены в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 27 января. Эксперты в области кино отмечают, что по итоговому распределению наград можно будет сделать выводы и об исходе главного киносостязания года - гонки за "Оскар", так как члены гильдии обладают большим числом голосов в Американской академии киноискусств, вручающей золотые статуэтки.