Армяне – умный и трудолюбивый народ: Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый Конгрессом США, которым США обязуются оказать помощь проживающим на Ближнем Востоке христианам, езидам и другим нацменьшинствам.

«Этот закон является продолжением работы моей администрации, в соответствии с чем США оказывает помощь преследуемым общинам»,- сказал президент США Дональд Трамп.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Голос Америки, освещая подписание этого документа.

В церемонии подписания присутствовал архиепископ ААЦ Виген Айказян. По его словам, помощь будет распределена между христианами, езидами и другими нацменьшинствами в Сирии и Ираке, а также теми, кто был вынужден покинуть родину и перебраться в другие страны.

«Этой помощью смогут воспользоваться беженцы»,- сказал архиепископ ААЦ Виген Айказян. По его словам, в беседе до подписания законопроекта представитель Госдепа особо подчеркнул роль Армении в приеме беженцев из региона. Своим впечатлением от визита в Армению поделился Джон Болтон.

Что касается Трампа, то он был хорошо осведомлен об армянах.

«Когда я сказал, что я армянин, Трамп сказал: О, армяне – умный и трудолюбивый народ»,- сказал архиепископ ААЦ Виген Айказян.