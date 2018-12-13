Названы самые безопасные автомобили 2018 года

Независимая европейская организация Euro-NCAP по итогам краш-тестов составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2018 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Победители были выбраны, исходя из суммы полученных баллов в разных типах испытаний.

Лидером в категориях "Большой семейный автомобиль" и "Гибриды и электрокары" стал седан Lexus ES 300h. Он получил 91% за безопасность водителя и взрослых пассажиров, 87% - за детей и 90% – для пешеходов. Работа устройств, отвечающих за безопасность, оценена в 77%.

В категории "Малый семейный автомобиль" победу одержал хэтчбэк Mercedes-Benz A-Class.

В категории "Большой кроссовер" победителем признан Hyundai Nexo.