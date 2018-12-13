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Высота снежного покрова в Амасии достигает 30 см: Гагик Суренян


Начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян показал, что зима уже пришла в Армению. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

"Амасия сегодня утром. Высота снежного покрова достигает 30 см", - подписал фотографию на своей странице в Facebook Суренян.

 




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