Высота снежного покрова в Амасии достигает 30 см: Гагик Суренян

Начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян показал, что зима уже пришла в Армению. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.



"Амасия сегодня утром. Высота снежного покрова достигает 30 см", - подписал фотографию на своей странице в Facebook Суренян.