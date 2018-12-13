МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:30 13-го декабря межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении, в основном, открыты: закрыт перевал Варденяц, труднопроходима дорога Сотк-Карвачар, в Апаране на дорогах – местами гололед.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на перевале Варденяц, в Артике, Апаране, Арагаце, Сисиане на дорогах идет снег.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось некоторое количество автомобилей.