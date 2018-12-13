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На газозаправочной станции на Аштаракской трассе произошел взрыв: один пострадавший госпитализирован


На газозаправочной станции на Аштаракской трассе (близ Еревана), накануне вечером произошел взрыв. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. 

Накануне в 20.59 в службу 911 поступило сообщение об инциденте, в результате взрыва есть пострадавший.  До прибытия спасателей пострадавший Г.Х., 1953 года рождения был госпитализирован в медцентр "Армения", где врачи оценили его состояние как средней тяжести.  Прибывшие на место пожарные-спасатели остановили утечку газа. 


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