Завершился групповой этап Лиги чемпионов и определились все участники 1/8 финала. Как передает «Арменпресс», в заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов в группе G московский ЦСКА на выезде со счетом 3:0 победил обеспечивший себе путевку в плей-офф мадридский «Реал». ЦСКА боролся с чешской «Викторией» за попадание в Лигу Европы, однако в параллельной игре команда из Пльзеня победила итальянскую «Рому» со счетом 2:1.

В группе G: «Реал» (Испания) – ЦСКА (Россия) – 0:3; «Виктория» (Пльзень, Чехия) – «Рома» (Италия) – 2:1.

В группе Е:«Аякс» (Голландия) - «Бавария» (Германия) – 3:3; «Бенфика» (Португалия) - АЕК (Греция) - 1:0.

В группе F:«Манчестер Сити» (Англия) - «Хоффенхайм» (Германия) – 2:1; «Шахтер» (Украина) - «Лион» (Франция) - 1:1

В группе H:«Валенсия» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 2:0; «Янг Бойз» (Швейцария) - «Ювентус» (Италия) - 2:1.