Директор Государственного театра "Амазгаин" ("Общенациональный") Виген Чалдранян подал в отставку. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры Армении.

Напомним, 10 декабря об отставке сообщил художественный руководитель театра Сурен Шахвердян.

Актер и режиссер Виген Чалдранян был назначен на пост художественного руководителя Государственного театра "Амазгаин" в 2016 году. Однако совсем недавно между худруком и творческим коллективом театра начались разногласия. Артисты труппы — Андраник Этемезян, Нарек Багдасарян, Нарине Григорян, Алла Саакян, Степан Гамбарян, Гагик Мадоян, Татев Казарян, Сергей Товмасян, Арман Навасардян, Армине Андреасян — требовали отставки Чалдраняна. Он же заявляет, что бунт начался из-за амбиций актеров.

По его словам, занять должность худрука всегда мечтала актриса Нарине Григорян, а на место директора метил Арман Навасардян. Скандал дошел до Минкультуры Армении. Глава ведомства Лилит Макунц ранее заявляла, что планируется встреча с творческим коллективом театра, включая Чалдраняна, пообещав решить проблему.

Чалдранян отказался от должности худрука, но, оставаясь директором театра, назначил художественным руководителем режиссера Сурена Шахвердяна.

Актерам такое решение пришлось не по душе.