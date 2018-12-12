За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 53 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 11 и 12 декабря сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 53 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 12 случаев мошенничества, 10 случаев причинения телесных повреждений, 7 случаев побоев, 5 случаев злоупотребения должностными полномочиями, 4 случая кражи личного имущества, по 2 случая присвоения или растраты и взяточничества, 1 случаю похищения человека, грабежа, обнаружения наркотиков, незаконной вырубки деревьев, служебного подлога или служебной халатности, нарушения избирательного права, подделки идентификационного номера автомобиля, побуждения к самоубийству, угрозы убийством, сбор, хранение, использование и распространение сведений, составляющих личную или семейную тайну, злоупотребление своими полномочиями служащими коммерческих и иных организаций.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имущества, и по 1 случаю причинения телесных повреждений и причинения телесных повреждений, повлекших за собой смерть человека, найдены 4 человек, находящихся в розыске, еще четверо явкой с повинной обратились в полицию.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 15 ДТП: 2 человека погибли, 15 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.