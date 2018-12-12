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Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств


Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии, 12-го декабря по положению на 20:30 часов, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств, сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении.


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