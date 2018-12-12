Армения купит права на «Что? Где? Когда?» еще на 4 сезона

Правительство Армении выделит средства на покупку прав телепроекта «Что? Где? Когда?» на четыре сезона 2019 года. Как сообщает Арменпресс, проект постановления включен в повестку заседания правительства 13 декабря.

Армянский телевизионный проект «Что? Где? Когда?» основан на лицензии, выданной российской телекомпанией «Игра-ТВ».