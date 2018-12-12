Спортсмены Армении в РФ будут иметь статус легионеров: министр спорта РФ

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал новость о том, что Суд Евразийского экономического союза вынес заключение о применении положений пункта 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС в отношении спортсменов, осуществляющих трудовую деятельность в спортивных клубах государств-членов Союза.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Колобков подчеркнул, что данное решение будет распространяться лишь на спортсменов из Беларуси, с которой у России союзные отношения. По словам министра, эта практика не будет распространяться на спортсменов, имеющих гражданство других государств Евразийского экономического союза (Армении, Казахстана, Киргизии)

По обращению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 7 декабря вынес заключение о применении положений пункта 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС в отношении спортсменов, осуществляющих трудовую деятельность в спортивных клубах государств-членов Союза.

Согласно пункту 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС страны Союза не устанавливают и не применяют ограничения, предусмотренные их законодательством для защиты национального рынка труда, в отношении трудящихся государств-членов. Исключение составляют ограничения, установленные в целях обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.

Суд ЕАЭС пришел к заключению, что неприменение государствами-членами пункта 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС в отношении осуществляемой профессиональными спортсменами трудовой деятельности является барьером, препятствующим достижению цели формирования единого рынка трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС.

Кроме того, по мнению Большой коллегии Суда ЕАЭС, государства-члены обязаны исполнять решения ЕЭК, а при несогласии с ними – вправе обжаловать эти решения в установленном порядке. Неисполнение решений Комиссии, вступивших в законную силу и не оспоренных в установленном порядке, не согласуется с Договором о ЕАЭС.