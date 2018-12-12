Посол Армении встретился с председателем Сената парламента Чешской Республики

Посол Армении в Чехии Тигран Сейранян 11 декабря встретился с председателем Сената парламента Чешской Республики Ярославом Куберой.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, в начале беседы посол поздравил г-на Куберу с избранием на высокий пост председателя верхней палаты парламента и пожелал ему успехов в выполнении этой важной миссии. В ходе встречи собеседники с удовлетворением отметили высокий уровень армяно-чешского политического диалога, межпарламентских и культурных связей. Стороны обменялись мнениями о программе взаимных визитов на высоком уровне.

Затем посол представил процесс демократических реформ в Армении, проинформировал о состоявшихся 9 декабря внеочередных парламентских выборах, которые получили высокую оценку со стороны международных наблюдателей. Председатель Сената пожелал Армении в реализации коренных изменений.

Посол кратко проинформировал новоизбранного председателя верхней палаты парламента Чехии о сути карабахского конфликта, отметив, что альтернативы мирному урегулированию не существует.

Участники встречи отметили важность эффективного использования потенциала армяно-чешского экономического сотрудничества. Армянский дипломат с удовлетворением отметил, что по сравнению с прошлым годом товарооборот между двумя странами за 10 месяцев 2018 года увеличился на 72%, достигнув 53,6 млн долларов. Было отмечено, что реформы в Армении и деятельность армяно-чешской межправительственной комиссии по экономическим вопросам способствуют росту торговли. Г-н Кубера попросил указать сферы экономики Армении, в которые чешские бизнесмены могут инвестировать.