Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 13-го декабря, состоится oчередное заседание правительства Армении.

Сегодня, 13-го декабря, состоится oбсуждение на тему “Нарушения прав человека в УИУ в 2017-18 гг.”.

Сегодня, 13-го декабря, состоится вынесение судом решения об аресте Армена Геворгяна.

Сегодня, 13-го декабря, состоится пресс-конференция председателя Лиги зашиты водителей Тиграна Ованнисяна и импортеров машин.

Сегодня, 13-го декабря, в AGBU состоится церемония награждения победителей конкурсов для журналистов.

В к/т «Москва» состоится премьера фильма «Снегурочка». Сегодня, 13-го декабря, состоится пресс-конференция создателей фильма и актеров.

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