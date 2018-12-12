Германия поддержит продление антироссийских санкций

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия поддержит продление санкций в отношении России на предстоящем саммите ЕС, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если мы называем вещи своим именами, мы будем выступать за продление санкций", - заявила Меркель в ходе выступления в бундестаге. Она высказала обеспокоенность в связи с действиями России и заявила, что Германия не "приемлет фактических претензий на Азовское море".

Трансляция выступления велась на сайте бундестага.

Ранее спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что европейским странам и США следует обдумать введение дополнительных санкций в отношении России после инцидента с украинскими кораблями в Черном море.