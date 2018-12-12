Азиатские индексы - 12-12-18

ТОКИО, 12 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.15% и составил 21602.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.99% и составил 1606.61 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.31% и составил 2602.15 пункта, а HANG SENG вырос на 1.61% и составил 26186.71 пункта.