Ярмарка лучших детских книг будет посвящена юбилеям агентства «Арменпресс», издательства «Эдит Принт» и Библиотеки имени Хнко-Апера

Национальная детская библиотека имени Хнко-Апера 14 декабря откроет свои двери для юных читателей: в библиотеке пройдет книжная ярмарка для детей и подростков. Она посвящена 100-летию государственного информационного агентства «Арменпресс», 85-летию Национальной детской библиотеки имени Хнко-Апера и 25-летию издательства «Эдит Принт». На пресс-конференции в конференц-зале ИА «Арменпресс» директор Национальной детской библиотеки имени Хнко-Апера Рузан Тоноян отметила, что библиотека часто организует мероприятия, которые приближают детей к книге.

«В рамках мероприятия, посвященного детско-юношеской литературе, мы постарались объединить юбилеи трех структур. Год был очень плодотворным для издательства «Эдит Принт»: изданы интересные книги, которые мы с удовольствием представим на ярмарке. Я не представляю себе лучшую платформу для представления книги читателю. Это лучший способ представить, какие новые интересные книги были изданы в течение года», - сказала Рузан Тоноян.

Директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян отметил, что «Арменпресс» всегда был рядом с книгами и чтением. Он заверил, что информационное агентство всегда готово поддержать подобные мероприятия.

«Уже пятый год мы реализуем проект «Ереванский бестселлер». Параллельно мы реализуем проект «Норамут» (новый, нововведенный), который ориентирован также и на литературу. Своей деятельностью «Арменпресс» доказал, что находится рядом с книгой и литературой. Радует тот факт, что юбилейные даты совпадают, и мы совместно организуем это мероприятие. Это хорошая возможность еще раз рассказать о книге, чтении. Я должен заверить вас, что мы поддержим любую подобную инициативу», - подчеркнул Арам Ананян.

Он сообщил, что юбилейные мероприятия «Арменпресс» будут продолжены. В ближайшее время будет выставка, выпуск марки и представительный медиа-форум.

В рамках книжной ярмарки состоится презентация ряда новых книг, большая выставка-продажа книг для читателей разных возрастов, показ фильмов. Директор издательства «Эдит Принт» Мкртич Карапетян отметил, что год был плодотворным: опубликовано много интересных книг.

«Мы представим результаты нашей деятельности на книжной ярмарке. У посетителей будет возможность увидеть интересные книги. Читателям будут представлены интерактивные книги, в частности, «Басни» Хнко-Апера и «Сказки» Газароса Агаяна. Книги интерактивные, с помощью картинки на обложке книги телефоном или планшетом можно скачать и услышать сказки и притчи. Это очень удобно для тех детей, которые еще не умеют читать. После презентации состоится показ фильма о Шерлоке Холмсе, поскольку «Эдит Принт» недавно опубликовал сборник из шести томов произведений о Шерлоке Холмсе», - сказал Мкртич Карапетян.

Предусматривается также презентация армяно-английской книги Ованеса Туманяна «Туманян для детей мира». В сборник вошли всегда актуальные детские стихотворения и баллады великого армянского поэта Ованеса Туманяна на двух языках - армянском и английском.

Читателям также будет представлена книга Самвела Бишаряна «Здравствуй, Адам». Книга состоит из одиннадцати рассказов. Кстати, 7 историй рассказывают о герое четырехдневной войны Адаме Саакяне, в 2 из них он является действующим лицом, а в 4 - другие герои. Некоторые из историй относятся к жизни Адама Саакяна до апрельской войны.

Инициаторы уверяют, что выставка-ярмарка станет беспрецедентным событием для детей и подростков, а также их родителей перед Новым годом. Здесь вы можете найти книги на любой вкус.

Анна Гзирян