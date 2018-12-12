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Меркель: ЕС не намерен вносить изменения в соглашение с Великобританией по Brexit


Европейский союз не собирается вносить изменения в достигнутое с Лондоном соглашение по условиям выхода Великобритании из сообщества. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в среду в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы парламентариев.

"Завтра мы будем обсуждать тему Brexit, заслушаем доклад премьера [Великобритании] Терезы Мэй, - сказала она. - Мы не собираемся вновь менять соглашение, это единая позиция 27 стран ЕС". По словам Меркель, ФРГ выступает за упорядоченный выход королевства из сообщества.

 

 

 




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