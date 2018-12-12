Устроивший стрельбу в Страсбурге имел 27 судимостей

Мужчина, устроивший во вторник вечером стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге, имел 27 судимостей за преступления во Франции, Германии и Швейцарии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом в среду заявил прокурор Парижа Реми Эйтз.

"Он имел проблемы с правосудием на протяжении многих лет. Был осужден 27 раз. Неоднократно сидел в тюрьме за преступления во Франции, Германии и Швейцарии", - отметил прокурор.

"Был проведен ряд обысков в местах, которые он мог посетить", - добавил Эйтз. Он также указал, что четыре человека из ближайшего окружения нападавшего были помещены под стражу минувшей ночью.