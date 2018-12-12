В Иране обвинили США в попытках развязать войну в стране

США пытались подорвать безопасность Ирана и инициировать в стране войну, но у Вашингтона не получилось сделать это. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Американский план против иранской нации разоблачен, другого же плана, который мог бы нанести удар, у них нет. Все, что они могли сделать, уже сделали. План США заключается в том, чтобы при помощи санкций и подрывной работы против безопасности они смогли создать проблемы, противоречия и развязать гражданскую войну в нашей стране", - заявил Хаменеи, чьи слова опубликованы на его странице в Twitter.

Тем не менее, отметил иранский лидер, Ирану необходимо сохранять бдительность, потому что США могут "поднять шумиху" и разработать антииранский план на следующий год. По его словам, на данный момент у США не получилось ничего сделать.