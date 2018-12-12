Первенство Армении по шахматам стартует 11-го января
Первенство Армении по шахматам среди мужчин и женщин стартует 11-го января. Как передает «Арменпресс», в мужском первенстве примут участие Роберт Ованнисян, Айк Мартиросян, Завен Андриасян, Арман Пашикян, Тигран Петросян, Самвел Тер-Саакян, Мануэл Петросян, Арам Акопян, Тигран Арутюнян, Шант Саргсян.Среди женщин в первенстве примут участие Мария Курсова, Сирануш Гукасян, Мария Геворгян, Анна Хачатрян, Сусанна Габоян, Мариам Аветисян, Мариам Мкртчян, Арпинэ Хригорян, Астхик Акопян, Анаит Мкртчян.
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