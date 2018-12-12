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Саломе Зурабишвили совершит свой первый визит в ранге президента в Брюссель


Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили совершит свой первый визит в ранге главы государства в Брюссель, где проведет встречи в НАТО и Евросоюзе. Как сообщает Общественный вещатель, данный визит обсуждался на встрече со специальным представителем генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

Со своей стороны представитель НАТО отметил, что на встрече были рассмотрены «очень важные вопросы и приоритетные темы, в том числе отношения между НАТО и Грузией». Как отметил Аппатурай, избранный президент рассказала о проводимых в Грузии реформах, об ответственности, которая будет у главы государства.

 

 

 

 




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