Поисковик Google назвал самые популярные запросы в 2018 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Чемпионат мира по футболу, прошедший летом в России, занял первое место по популярности среди пользователей поисковика.

Затем следует погибший весной этого года диджей Avicii и умерший в сентябре хип-хоп исполнитель Мак Миллер. Также популярными запросами стали создатель супергероев Marvel Comics Стэн Ли и фильм "Черная пантера".

Из новостных поводов пользователей также интересовали "ураган "Флоренс", "результаты американской лотереи Mega Millions", "королевская свадьба" и "результаты выборов". Популярными персонами, которых искали в Google стали супруга британского принца Гарри Меган Маркл и певица Деми Ловато, актер Сильвестр Сталлоне, видеоблогер Логан Пол и предпринимательница Хлои Кардашьян.