Во время внеочередных парламентских выборов фейковые страницы были заметно пассивны

Во время внеочередных парламентских выборов фейковые страницы в Facebook - как армянские, так и российские и азербайджанские, были заметно пассивны. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал медиа-эксперт Самвел Мартиросян.

«Во время внеочередных парламентских выборов фейковые страницы в Facebook - как армянские, так и российские и азербайджанские, были заметно пассивны. Таких страниц в Армении довольно мало, легенсы об их многочисленности не оправдались. Есть одно важное обстоятельство: выборы совпали с активизацией борьбы Facebook с фейками. Сегодня открытие подобных страниц крайне затруднено»,- сказал он.

Говоря о пассивности азербайджанской стороны, Мартиросян заметил, что, возможно, не было сооывеысывующей директивы с «верхов».

ЦИК Армении представила предварительные итоги голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении, прошедших 9-го декабря. По результатам подсчета голосов избирателей со всех 2010 избирательных участков, в парламент проходят три политические силы: блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" (ППА) и "Светлая Армения".Как передает «Арменпресс» , согласно данным, представленным на официальном сайте ЦИК, лидирует возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном блок "Мой шаг", в пользу которого проголосовало 70,43% избирателей (884 456 человек). У ППА - 8,27% (103 824 избирателей), на третьем месте: "Светлая Армения" - 6,37% (80 024 избирателей). 10 Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей (59 059 человек). э Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48 811),всеармянская партия "Сасна црер" – 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" – 0,99% (12 389), блок партий "Мы" – 2% (25 174), партия "Христианско-народное возрождение" – 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" – 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" – 0,68% (8530).По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков.