Лыжников ожидает насыщенный сезон

Представители сборной Армении по лыжным гонкам добились ряда успехов со стартом этого сезона. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал генеральный секретарь федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян.

Как он напомнил, в Финляндии в борьбе в возрастной группе до 20 лет Микаел Микаелян завоевал три медали. Кроме того, Тадевос Погосян и Катя Галстян повысили свой рейтинг.

«Это также позволило, чтобы Тадевос и Микаел обеспечили себе участие в финале мирового первенства. Микаел готовится также к первенству 20-25 января – в Финляндии», – сказал генсек Федерации.

Гагик Саркисян указал, что этот сезон в Армении будет весьма насыщенным. «21-23 декабря в Ашоцке состоится первенство юниоров, затем, 6-9 января, взрослый чемпионат Армении. А 19-20 января в Ашоцке пройдет фестиваль лыжного спорта, который в дальнейшем планируется сделать международным. В этот день там откроется маленький лыжный центр, но с имеющий большие перспективы. Международная федерация лыжного спорта 20 января отмечает Всемирный день снега, и в этот день при содействии ЕС мероприятия будут организованы в Ашоцке и Цахкадзоре», – рассказал он.