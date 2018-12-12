На некоторых дорогах в Армении - снег и метель

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 15:00 12-го декабря на некоторых дорогах в Армении идет снег и наблюдается метель. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в частности, подобное положение наблюдается на дорогах Апарана, Арагаца, Чамбарака и на перевале Варденяц, где идет снег.

На перевале Мегри и в Кучаке – метель. На перевале Варденяц – местами гололед, он закрыт для тяжелого транспорта и труднопроходим для легкого.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Для получения оперативной информации о состоянии дорог можно осведомиться как на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении( www.mtcit.am , а также ard.am), так и позвонив по номеру круглосуточной справочной (010) 56-25-33.