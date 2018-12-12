Манифестации в день инаугурации президента Грузии - оппозиция отправится в Телави

Оппозиционное объединение "Сила в единстве", в которое входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение", планирует провести акцию протеста в Телави (регион Кахети), где 16 декабря пройдет инаугурация избранного президента Саломе Зурабишвили.

"Сила в единстве" отказывается признавать итоги президентских выборов. Оппозиционеры обвиняют власти в фальсификации выборов путем подкупа и запугивания избирателей. В начале декабря они провели масштабную акцию протеста в центре Тбилиси и выдвинули ультиматум властям - до 16 декабря создать рабочую группу по выполнению их требований. Одним из главных требований является проведение досрочных парламентских выборов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Поскольку они не прислушались к нашим компромиссным предложениям, 16 декабря мы проведем в Телави мирную акцию, которая полностью будет в рамках нашей Конституции, законодательства и всеобщей декларации прав человека. Это будет мирная манифестация, в которой примут участия все партии объединенной оппозиции", - заявил член "Нацдвижения", кандидат в президенты Григол Вашадзе на брифинге.

По его словам, помимо Телави, акции пройдут в Тбилиси и некоторых других городах Грузии. Самая масштабная все же планируется в Телави.



