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Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 14:30 12-го декабря дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, дорога закрыта по причине плохих метеоусловий.


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