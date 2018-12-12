Власти Франции уточнили число погибших и пострадавших в результате стрельбы в Страсбурге

Префектура региона Гренд-Эст скорректировала данные по итогам вооруженного нападения, произошедшего в ночь на среду в Страсбурге. Согласно опубликованному заявлению, число погибших составило два человека, еще 14 пострадали,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Среди них, сообщает префектура, девять тяжело ранены, пять отделались легкими повреждениями. Ранее глава МВД страны сообщал о трех погибших и 12 раненых.