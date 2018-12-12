Арест Манвела Григоряна продлен на 2 месяца

В ереванском суде общей юрисдикции, под председательством судьи Маринэ Мелконян, было опубликовано решение о мере пресечения для депутата НС Армении Манвела Григоряна. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами адвокат Манвела Григоряна Арсен Мкртчян сказал, что суд удовлетворил ходатайство следователя, и арест Манвела Григоряна продлен еще на 2 месяца.

По его словам, они еще не получили решение суда и других деталей сообщить он не может.

19-го июня суд первой инстанции Еревана принял решение о применении к депутату НС Армении, генералу Манвелу Григоряну меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Как сообщалось ранее, депутаты Национального Собрания Армении 19 июня на внеочередном заседании тайным голосованием дали согласие на лишение свободы депутата НС РА от фракции РПА, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» генерала Манвела Григоряна. Ранее депутаты Национального Собрания Армении дали согласие на возбуждение уголовного преследования в отношении депутата НС РА от фракции РПА, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» генерала Манвела Григоряна.

15-го июня в следственном управлении СНБ Армении было возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 235-й УК Армении, в отношении Манвела Григоряна.

17.06.2018, с учетом обстоятельства особой следственной субъектности подозреваемого, дело было передано в ведение старшего следователя ОСС Армении

На основании добытых в ходе обыска во владениях подозреваемого доказательств и в ходе дальнейших следственных действий в тот же день в ОСС Армении было возбуждено уголовное дело по ст. 179 УК Армении – о хищениях в особо крупных размерах, которое было присоединено к возбужденному до этого уголовному делу.

Кроме того, 17.06.2018 было принято в производство еще 2 уголовных дела по ст. 235 УК Армении о незаконном хранении оружия в отношении Манвела григоряна и членов его семьи.

С учетом большого объема предстоящего расследования, была создана объединенная следственная группа в составе следователей из СНБ и ОСС Армении.

Карен Хачатрян