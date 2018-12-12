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Зонд InSight сделал первые "селфи" на поверхности Марса


Посадочный модуль InSight получил первое полноценное "селфи", сфотографировав себя при помощи камеры, установленной в его роботизированной "руке". Этот снимок поможет ученые выбрать место для буровых работ, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Почти полное отсутствие крупных булыжников, холмов и ям в окрестностях InSight означает, что работе наших инструментов ничто не угрожает", — заявил Брюс Банердт (Bruce Banerdt), руководитель миссии InSight в НАСА,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Спускаемый модуль InSight совершил в начале декабря успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса. Он стал официальным наследником другого зонда-геолога НАСА, лендера "Финикс", севшего на Марс в мае 2008 года для поисков следов жизни и воды в его почве.




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