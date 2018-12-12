Мэй заявила, что будет до последнего бороться против попыток отправить ее в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет бороться до последнего против попыток сместить ее с поста главы правительства. С соответствующим заявлением Мэй выступила в среду на пресс-конференции перед премьерской резиденцией на Даунинг-стрит, 10.

"[Глава парламентского Комитета 1922] Грэм Брейди подтвердил, что получил 48 писем он парламентариев-консерваторов, что запустило процедуру голосования о доверии ко мне внутри Консервативной партии, - сказала Мэй. - Я буду бороться против вотума [недоверия] до последнего",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Британский премьер заявила, что принимает вызов коллег по Консервативной партии.

Мэй добавила, что ее отставка может задержать или даже отменить Brexit. Она также рассказала, что отменила поездку в Ирландию, чтобы принять участие в голосовании по вотуму.