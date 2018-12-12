Число заболевших лихорадкой Эбола в ДР Конго достигло 500 человек

Число жителей Демократической Республики Конго (ДРК), заразившихся вирусом Эбола с конца июля, достигло 500 человек. Об этом сообщило в ночь со вторника на среду в Twitter министерство здравоохранения африканской страны.

"С начала эпидемии всего зарегистрировано 500 случаев [заболевания], в том числе 452 подтвержденных и 48 вероятных", - отмечается в сообщении. Умерло 289 человек, 172 выздоровели, расследуются 80 "подозрительных" случаев. С 8 августа вакцинацию прошли 44 447 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В распространенном ранее Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Женеве еженедельном информационном бюллетене обращено внимание на высокий риск дальнейшего распространения БВВЭ. Сейчас присутствие вируса-убийцы подтверждено в ДРК в двух провинциях - Северном Киву и Итури, однако эксперты считают, что болезнь может проникнуть и в другие провинции, а также в соседние страны.

Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.