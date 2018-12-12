Без признаков жизни обнаружен один из безоарских козлов Ереванского зоопарка. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Ереванского зоопарка.

«Эта особь из популяции безоарских козлов в понедельник очутилось вне пределов вольера и вне территории Ереванского зоопарка, однако, благодаря усилиям сотрудников Ереванского зоопарка, его водворили обратно.

Животное обитает в этом вольере с 2013 года – со дня своего рождения. В чем была причина его побега с территории Ереванского зоопарка – будет выяднено после изучения обстоятельств дела, что поможет прояснить и причину его падежа.

Факт в том, чтп в последнее время продолжаются события вокруг Ереванского зоопарка, и невозможно проглядеть в них целеустремленность в желании достичь своих целей.

Не считаем случасйным и то, что последний эпизод произошел после интервью директора Ереванского зоопарка, опубликованного в сайте irates.am.

Уверены, что пока правоохранительные органы не займутся происшествиями последнего времени на территории Ереванского зоопарка и не накажут виновных, эта ситуация продолжится.

Кстати. Этот инцидент еще раз подтверждает актуальность вопроса о полном ограждении территории Ереванского зоопарка, поднятого администрацией Ереванского зоопарка.

В данный момент в Ереванском зоопарке содержится 12 безоарских козлов, и трое из них родились здесь в текущем году»,- сказано в заявлении Ереванского зоопарка.