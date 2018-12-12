Время в Ереване: 11:07:36,   12 Декабрь

Президент Армении назначил нового судью суда первой инстанции Сюника


Президент Армении Армен Саркисян назначил нового судью суда первой инстанции Сюника. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В подписанном им указе сказано, что Грачья Мехакян назначен судьей суда первой инстанции Сюника, в соответствии с Конституцией и законодательством Армении.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации