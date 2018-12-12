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Никол Пашинян посетил школу N3 города Чаренцаван, в которой вот уже больше 10 дней проходит забастовка


И.о. главы Правительства Армении Никол Пашинян 12 декабря посетил школу N3 города Чаренцаван, в которой вот уже больше 10 дней проходит забастовка. Как передает «Арменпресс»,  Пашиняна сопровождают и.о. министра образования и науки Армении Араик Арутюнян, губернатор Котайкской области Романос Петросян.

Причина протестов в том, что срок полномочий директора школы истек, а во время новых выборов на данную должность было избрано иное лицо, с чем не согласны ученики и родители учебного заведения. Они требуют продления срока полномочий действующего руководителя школы.


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