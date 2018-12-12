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В аэропорту Вены аварийно сел самолет с главой минобороны Болгарии


Самолет, в котором из Софии в Брюссель направлялся болгарский вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов, совершил экстренную посадку в аэропорту Вены из-за треснувшего стекла в кабине пилотов. Об этом сообщает в среду Болгарское национальное радио.

"Благодаря профессионализму летчиков, самолет приземлился в аэропорту Вены благополучно, пусть и аварийно. Из Софии прибудет другой самолет. Все живы и здоровы", - сообщил в эфире Каракачанов,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

 




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