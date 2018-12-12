Отказ американского комедийного актера Кевина Харта от роли ведущего на 91-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" вынуждает Американскую академию киноискусств рассмотреть вариант, при котором основного ведущего на церемонии не будет вообще. Об этом сообщил во вторник журнал Variety.

На прошлой неделе Харт сообщил в Twitter, что решил отказаться от роли ведущего на церемонии вручения "Оскара". Это заявление застало организаторов врасплох, пишет журнал, поскольку ни руководство Американской академии киноискусств, ни руководство телекомпании ABC не рассматривало такой возможности. Один из вариантов, по данным Variety, состоит в том, чтобы вообще обойтись без основного ведущего церемонии, а вместо этого пригласить на сцену большую группу известных деятелей, которые будут выступать поочередно. Один из источников назвал такой вариант "групповым монологом",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

91-я церемония вручения "Оскара" состоится в Dolby Theatre 24 февраля 2019 года.